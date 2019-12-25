Протесты фанатов Джонни Деппа не повлияли на участие Эмбер Хёрд в "Аквамене 2"

Продюсер фильма назвал такое поведение фанатов "давлением", на которое вряд ли будут реагировать.

Несмотря на возмущения фанатов, актриса Эмбер Хёрд сыграет во второй части "Аквамена". Об этом заявил продюсер фильма Питер Сафран, пишет портал ScreenRant.

По словам Сафрана, студия Warner Bros. никогда не планировала увольнять Хёрд, хотя слухи об этом ходили какое-то время. Он назвал такое отношение фанатов "давлением", на которое вряд ли будут реагировать. Продюсер добавил, что Warner Bros. должна в первую очередь думать о фильме, а не исполнять желания зрителей.

Напомним, многие поклонники отказались поддерживать суд по делу Джонни Деппа против The Sun. В 2018 году в издании появилась статья, в которой говорилось, что актер якобы неоднократно избивал свою бывшую жену Эмбер Херд. Актриса выступила в качестве свидетеля.

Ситуация обострилась после того, как Warner Bros. заменила Деппа в "Фантастических тварях". В сети появились петиции с требованием убрать Хёрд из сиквела "Аквамена".

Ранее мы писали, что Эмбер Херд впервые стала мамой.

Фото: Instagram / amberheard