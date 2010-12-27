Просроченные продукты из магазина привлекли крыс к двору на Достоевского

Решение проблемы не находится уже год.

В центре Петербурга местные жители же год не могут привлечь к ответственности владельцев "Пятерочки" по улице Достоевского. Как сообщают петербуржцы, сотрудники заведения регулярно выкидывают испорченные продукты питания в контейнеры с мусором, расположенные во дворах жилых домов. "Халява" привлекает внимание полчища крыс, которые оккупировали район.

О проблемах с магазином рассказали очевидцы. По их сведениям, около 32 дома ночное время вокруг контейнеров персонал заведения разложил выпечку с истекшим сроком годности. Последний случай произошел 2 августа. Свидетели событий считают, что таким способом предприниматели хотят избавиться от дополнительных трат за вывоз отходов.

По информации от руководства магазина, заведение имеет договоренность на вывоз мусора, но отдельных баков местные жители не видели ни разу. Вся продукция скидывается в контейнеры общего пользования.

Фото: Фонтанка.ру