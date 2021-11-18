Женщина бегала по помещению ТЦ в Анапе.

Прошедшая без QR-кода в ТЦ россиянка подралась с росгвардейцем и попала на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале "Комсомольской правды". Известно, что инцидент произошел на территории Анапы. В помещении попала местная жительница, у которой не было на лице медицинской маски. Ее попытался вывести на улицу представитель закона.

На кадрах очевидцев видно, что женщина ведет себя неадекватно, а также с криками бегает по залу. Ее пытались поймать другие посетители торгового центра и несколько росгвардейцев. Напомним, что похожий случай произошел в Бурятии в конце октября с пенсионерками, которые пришли в ТЦ за покупками. Охранник не пустил посетительниц, так как они не предъявили ему QR-код. В ответ они стали бросаться на охранника.

Видео: "Шкода" влетела в торговый центр на улице Марата.

Фото и видео: Telegram / Комсомольская правда: KP.RU

