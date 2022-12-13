Прощание с Протоиереем Богданом Сойко пройдет завтра в Николо-Богоявленском морском соборе

На 85-м году жизни умер настоятель Николо-Богоявленского морского собора протоиерей Богдан Сойко. Прощание с ним пройдет завтра, 9 января. Об этом сообщили "Невские Новости".
Священник скончался в Рождество. Перед уходом из жизни он успел отслужить литургию в честь праздника.
Отпевание и прощание проведут в Николо-Богоявленском морском соборе после литургии. Сама литургия начинается в 09:45.
Священнослужителя похоронят на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.
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Фото: pixabay
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