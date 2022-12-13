Прощание с Протоиереем Богданом Сойко пройдет завтра в Николо-Богоявленском морском соборе

Отпевание и прощание проведут в Николо-Богоявленском морском соборе после литургии.

На 85-м году жизни умер настоятель Николо-Богоявленского морского собора протоиерей Богдан Сойко. Прощание с ним пройдет завтра, 9 января. Об этом сообщили "Невские Новости".

Священник скончался в Рождество. Перед уходом из жизни он успел отслужить литургию в честь праздника.

Отпевание и прощание проведут в Николо-Богоявленском морском соборе после литургии. Сама литургия начинается в 09:45.

Священнослужителя похоронят на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Ранее на Piter.tv: умер сценарист фильма "Ирония судьбы. Продолжение" Алексей Слаповский.

Фото: pixabay