Пропавшие в кинохронике

Иммерсивную выставку на базе пятого павильона "Ленфильма" можно будет посетить 24 февраля с 12:00 до 20:00. Возрастное ограничение - 6+.

В крупнейшем павильоне "Ленфильма" открылся проект, состоящий из 15 тематических зон и объединённых общим машрутом и аудиогидом. Посетителям выставки предоставляется уникальная возможность погрузиться в атмосферу прошлого и узнать о том, как снимались фильмы, как жили и боролись люди в тяжелые для нашей страны времена. В основе выставки лежат истории кинооператоров, актеров, режиссеров и других людей, связанных с кинопроизводством в России. Над проектом трудилась команда, состоящая из более чем 100 скульпторов и декораторов.

График работы: пн - выходной. Вт-Вс - 12:00 - 20:00. Касса закрывается в 19:00.

Фото: ВКонтакте / Киностудия "Ленфильм"