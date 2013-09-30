Пропавший в Петербурге специалист по защите гостайны нашелся

Мужчина не выходил на связь с семьей больше недели.

В течение 10 дней полицейские и сотрудники поискового отряда "Лиза Алерт" искали в Петербурге и области пропавшего 46-летнего Дмитрия Полейчука. 19 октября мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и не выходил на связь с семьей.

Новость о нахождении пропавшего появилась в группе "Лизы Алерт" 29 октября. Как и где был найден мужчина, не сообщается.

Полейчук – крупный специалист по защите государственной тайны, много лет он прослужил в Мурманске.

Ранее нашелся пропавший экс-командир "Экстремума" Сергей Солопат.

Фото: соцсети