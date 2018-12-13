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Пропавшего без вести пенсионера из Петербурга нашли мертвым в своей квартире
Сегодня, 13:10
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KaterinaKono13

Пропавшего без вести пенсионера из Петербурга нашли мертвым в своей квартире

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В результате экспертизы какие-либо признаки насильственной смерти не обнаружены.

В Санкт-Петербурге нашли мертвым пропавшего ранее пенсионера. Тело мужчины обнаружили третьего мая в одной из квартир в Красносельском районе.

В результате экспертизы какие-либо признаки насильственной смерти не обнаружены. Однако эксперты пояснили, что труп начал разлагаться. 

О находке сообщили инициатору розыска. О пропаже мужчины заявил 19 апреля 2019 года его друг. Пенсионер МВД с 8 апреля не выходил на связь, по месту жительства дверь никто не открывал.

Источник: сетевое издание "Невские Новости" 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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