Пропавшего без вести пенсионера из Петербурга нашли мертвым в своей квартире

В результате экспертизы какие-либо признаки насильственной смерти не обнаружены.

В Санкт-Петербурге нашли мертвым пропавшего ранее пенсионера. Тело мужчины обнаружили третьего мая в одной из квартир в Красносельском районе.

В результате экспертизы какие-либо признаки насильственной смерти не обнаружены. Однако эксперты пояснили, что труп начал разлагаться.

О находке сообщили инициатору розыска. О пропаже мужчины заявил 19 апреля 2019 года его друг. Пенсионер МВД с 8 апреля не выходил на связь, по месту жительства дверь никто не открывал.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"