Игорь Краснов рассказал о ростах темпа выявления преступных схем, связанных со взяточничеством.

Российские прокуроры в 2022 году направили в судебные инстанции иски о возмещении государственного материального ущерба от коррупции и изъятии незаконного имущества чиновников на общую сумму в 300 миллиардов рублей. Соответствующее заявление на заседании Совета Федерации сделал генеральный прокурор России Игорь Краснов. Чиновник выступил перед законодателями с ежегодным отчетом о работе надзорного ведомства, а также о состоянии законности и правопорядка в стране. Он добавил, что фактически удалось вернуть в федеральную казну около 90 миллиардов рублей.

Внимание уделялось исковой работе по возмещению ущерба, причиненного актами коррупции, а также в связи с несоответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, отраженным в их декларации доходам. В суды направлено почти 4,5 тыс. таких заявлений... Игорь Краснов, генпрокурор России

Эксперт напомнил парламентариям о том, что такие высокие темпы выявлений коррупционных преступлений увеличиваются. В частности, более чем наполовину возросли раскрытые факты взяточничества членами ОПГ, в крупном или особо крупном размере. В настоящее время общество воспринимает в качестве закономерного результата работу правоохранительных органов по задержанию коррупционеров из сотрудников властей как федерального, так и местного назначения.

Генпрокурор не исключил наращивание киевским режимом попыток совершения терактов в России.

Фото и видео: Совет Федерации