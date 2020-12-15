Дело слушается в закрытом режиме.

Прокурор запросил 18 лет колонии для экс-топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан. Об этом сообщил адвокат подсудимой Иван Павлов.

Он отметил, что обвинение запросило для Цуркан наказание в виде заключения в колонию общего режима. Прокурор заявил, что считает вину подсудимой в шпионаже в пользу другого государства доказанной.

Дело слушается в закрытом режиме, так как материалы следствия содержат государственную тайну. Коллегия состоит из трёх судей.

Ранее российского разведчика вызвали в суд по делу о шпионаже агента с позывным Карла.

Видео: YouTube / Команда 29