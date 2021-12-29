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Прокуратура проверит больницу в Красноярском крае, в которой во время корпоратива медиков умер пациент

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Пациент больницы снял на видео происходящее.

В Красноярском крае прокуратура проверит информацию о смерти пациента Лесосибирской межрайонной больницы. Отмечается, что ему якобы вовремя не оказали медпомощь из-за новогоднего корпоратива. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

 В Сети появилась видеозапись, которую снял пациент больницы, ожидающий помощи. На кадрах видно, что якобы сотрудники больницы празднуют новогодний корпоратив. И мужчина якобы все это время ждал срочной операции. Он передал запись своим родственникам.

Как отметили в пресс-службе Минздрава, видео было снято родственниками пациента.

Ранее мы писали, что в рождественскую ночь в Петербурге закрыли две кальянные и один бар. 

Видео: Telegram / Борус

Теги: новогодний корпоратив, прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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