Прокуратура проверит больницу в Красноярском крае, в которой во время корпоратива медиков умер пациент

Пациент больницы снял на видео происходящее.

В Красноярском крае прокуратура проверит информацию о смерти пациента Лесосибирской межрайонной больницы. Отмечается, что ему якобы вовремя не оказали медпомощь из-за новогоднего корпоратива. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В Сети появилась видеозапись, которую снял пациент больницы, ожидающий помощи. На кадрах видно, что якобы сотрудники больницы празднуют новогодний корпоратив. И мужчина якобы все это время ждал срочной операции. Он передал запись своим родственникам.

Как отметили в пресс-службе Минздрава, видео было снято родственниками пациента.

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Видео: Telegram / Борус