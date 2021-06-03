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Прокуратура Петербурга приехала на место обрушения потолка в квартире на Рабфаковской

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Сотрудники ведомства дадут оценку действиям должностных лиц.

В Невском районе произошло обрушение потолка в одной из квартир. Прокуратура Петербурга организовала проверку, рассказали в пресс-службе ведомства. 

Инцидент произошел на Рабфаковской улице. Сейчас туда приехали специалисты, которые осматривают помещение и устанавливают обстоятельства инцидента. Известно, что на проверку здания прибыли и представители местной администрации. 

Сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям должностных лиц, которые несут ответственность за состояние дома.

На кадрах можно увидеть огромную дыру в потолке, куски бетона и другие строительные материалы. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге задержали мужчину, который стрелял в ребенка на улице Стасовой.

Фото, видео: пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

Теги: мвд, полиция, проверка, прокуратура, рабфаковская улица, рухнул потолок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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