Прокуратура Петербурга приехала на место обрушения потолка в квартире на Рабфаковской

Сотрудники ведомства дадут оценку действиям должностных лиц.

В Невском районе произошло обрушение потолка в одной из квартир. Прокуратура Петербурга организовала проверку, рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на Рабфаковской улице. Сейчас туда приехали специалисты, которые осматривают помещение и устанавливают обстоятельства инцидента. Известно, что на проверку здания прибыли и представители местной администрации.

Сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям должностных лиц, которые несут ответственность за состояние дома.

На кадрах можно увидеть огромную дыру в потолке, куски бетона и другие строительные материалы.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге задержали мужчину, который стрелял в ребенка на улице Стасовой.

Фото, видео: пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга