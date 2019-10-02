Уголовное дело о вырубке молодых лип в Красном Селе направили в суд

По данным следствия, в сентябре этого года мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поломали молодые липы на проспекте Ленина. Ущерб составил более 370 тысяч рублей.

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих местных жителей. Они обвиняются по статьям " умышленное повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные из хулиганских повреждений" и "незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере организованной группой".

По данным следствия, в сентябре этого года мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поломали молодые липы на проспекте Ленина. Ущерб составил более 370 тысяч рублей. Также обвиняемые повредили припаркованный автомобиль.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Красносельский районный суд.

Видео: Piter.TV