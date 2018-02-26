Прокуратура направила в суд дело о кокаиновой контрабанде из Республики Перу

Причастных к пересылке запрещенного вещества задержали еще в январе.

Петербургская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении двоих граждан, которым вменяется в вину контрабанда и покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как считает следствие, петербуржец сговорился с соучастником из Республики Перу, чтобы тот отправил ему почтой 330 граммов кокаина. Также злоумышленник привлек к делу еще одного фигуранта дела, которого подговорил получить запретную посылку на почте.

Отправленная из Перу посылка пересекла российскую границу в декабре прошлого года, тогда же ее содержимое обнаружили сотрудники таможни. Розыск причастных к контрабанде наркотика остановился в январе 2019, когда злоумышленники приехали в почтовое отделение во Фрунзенском районе. Там их и задержали, как только мужчины получили посылку.

Уголовное дело отправлено во Фрунзенский районный суд.

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Фото: Piter.TV