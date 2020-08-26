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Прокуратура Москвы организовала проверку по факту хлопка газа в жилом доме на улице Кубинка

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Пострадавшими считаются пять человек.

Прокуратура Москвы организовала проверку по факту хлопка и пожара, произошедшего в жилом доме на улице Кубинка. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства. Ранее спасатели рассказали, что в результате инцидента пострадали пять человек. Специалистам удалось эвакуировать из здания 16 жильцов.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и обеспечения безопасности газового оборудования

прокуратура Москвы

Сейчас на контроль поставлено соблюдение прав пострадавших жителей дома, чье имущество пострадало от взрыва. Сейчас на месте инцидента ведется доследственная проверка. Там работают криминалисты и следователи.

Ранее появилась информация о том, что взрыв мог произойти из-за неисправности газовой колонки. Собеседник ТАСС отметил, что на данный момент повреждений оборудования не выявлено во время визуального осмотра. Точная причина произошедшего уточняется. В ситуации разбираются сотрудники газовой службы.

Один человек погиб при стрельбе во время протестов в Висконсине.

Видео: Telegram / На видео видно

Теги: москва, прокуратура, улица кубинка, хлопок газа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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