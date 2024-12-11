В Москве прокуратура остановила продажу львенка за 260 тыс. руб.

Прокуратура по российской столице инициировала проверку в связи с изъятием у продавца трехмесячной львицы. Ранее объявление о продаже дикого зверя было опубликовано на онлайн-платформе бесплатных объявлений. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы надзорного ведомства в Москве через социальные сети. Они пояснили, что проверялась информация о готовности продавцов отдать покупателям зверя за 260 тысяч рублей. Оперативники инсценировали сделку купли-продажи, в ходе которой живой товар был изъят. Продавец не смог представить каких-либо документов, подтверждающих законность обладания животным.
Малышка передана специалистам в реабилитационный центр диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды, где уже проходит необходимое обследование.
пресс-служба прокуратуры по Москве
Устанавливаются обстоятельства приобретения, содержания и перевозки львенка, занесенного в перечень видов животных, попадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). По статье за жестокое оращение с животными ведется процессуальная проверка.
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Фото и видео: Telegram / прокуратура Москвы
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