В Москве прокуратура остановила продажу львенка за 260 тыс. руб.

Сейчас дикий зверь направлен в реабилитационный центр.

Прокуратура по российской столице инициировала проверку в связи с изъятием у продавца трехмесячной львицы. Ранее объявление о продаже дикого зверя было опубликовано на онлайн-платформе бесплатных объявлений. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы надзорного ведомства в Москве через социальные сети. Они пояснили, что проверялась информация о готовности продавцов отдать покупателям зверя за 260 тысяч рублей. Оперативники инсценировали сделку купли-продажи, в ходе которой живой товар был изъят. Продавец не смог представить каких-либо документов, подтверждающих законность обладания животным.

Малышка передана специалистам в реабилитационный центр диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды, где уже проходит необходимое обследование. пресс-служба прокуратуры по Москве

Устанавливаются обстоятельства приобретения, содержания и перевозки львенка, занесенного в перечень видов животных, попадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). По статье за жестокое оращение с животными ведется процессуальная проверка.

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Фото и видео: Telegram / прокуратура Москвы