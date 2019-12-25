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Производство тестов на коронавирус в Петербурге закрыли на карантин
Сегодня, 15:28
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IRINA_CHALKINA

Производство тестов на коронавирус в Петербурге закрыли на карантин

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Отмечается, что у работников выявили инфекцию.

Во вторник, 20 октября, стало известно о том, что в Петербурге закрыли на карантин производство тестов на коронавирус. По данным СМИ, у работников предприятия выявили COVID-19.

Речь идет о компании АО "Витал Девелопмент Корпорейшн". Планировалось, что предприятие должно было выпустить в месяц 500 тысяч тестов.

"Витал Девелопмент Корпорейшн" занимается выпуском системы, которая помогает выявить наличие антител к коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали о том, что работающим с коронавирусными больными врачам продлевают выплаты.

Фото:pixabay

Теги: карантин, коронавирус, тесты на коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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