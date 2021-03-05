Производство пива и лимонадов в Петербурге снижено

Пиво стали производить реже на 4,5%, а безалкогольное напитки – на 6,7%.

С января по август 2023 года в Петербурге зафиксировано снижение производства пива (4,5%) и лимонадов (6,7%) по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Такие данные приводит Петростат.

Соучредитель проекта Beer Family Project Николай Митчин отмечает, что тенденция наблюдается из-за государственных методов регулирования, пишет РБК.

У многих компаний, например, возникают сложности с введением с 1 октября дополнительной маркировки – полагаю, далеко не все небольшие производители могут позволить себе купить необходимое для этого дорогостоящее оборудование. Николай Митчин, соучредитель проекта Beer Family Project

Кроме того, по словам эксперта, дело в снижении платежеспособного спроса у населения. Горожане могут начать проявлять больший интерес к другим алкогольным напиткам. Как сказал Митчин, – "чтобы просто выпить, легче купить водки".

Так, по данным Петростата, в Северной столице выросло потребление водки. За полгода петербуржцы стали приобретать ее чаще на 12,9%.

Объемы производства безалкогольных напитков уменьшаются, по мнению соучредителя Beer Family Project, ввиду ухода с рынка таких крупных компаний, как Coca-Cola и Pepsi-Cola. В Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле подтвердили предположение специалиста и добавили прекращение работы "Хейнекен".

Ранее мы рассказывали о том, что фармкомпания из Петербурга запустила производство пептидных активов для создания косметики.

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