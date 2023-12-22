Прогулка "Очень петербургская экскурсия"

4 марта у станции метро "Владимирская" состоится встреча экскурсионной группы. Начало в 11:00, 14:30, 17:30. Возрастное ограничение 10+

Каждый житель и гость исторического Петербурга обязательно должен увидеть парадные и старинные квартиры города. Если экскурсии по роскошным дворцам и музеям ждут своего часа – самое время познакомиться со знаменитыми парадными и дворами-колодцами.

Архитектура XIX–XX веков начинается классицизмом и заканчивается эклектикой. Удивитесь уличной романтике Санкт-Петербурга и его дореволюционным сооружениям, откройте для себя изнанку города. В заключении экскурсии, группа отправляется в комнату Сергея Довлатова, чтобы узнать о быте в ленинградской коммуналке.

Экскурсии проходят ежедневно, маршруты и локации могут меняться в зависимости от сезона. Прогулка понравится туристам и жителям города, неравнодушным к скрытым от глаза местам, истории непарадного, но такого таинственного Петербурга.

Длительность экскурсии – 2 часа 30 минут.

Фото: Pxhere