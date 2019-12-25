Профессор заявил, что число умерших от коронавируса людей на деле гораздо меньше

Во многом в неправильных данных виновата, по словам профессора, Всемирная организация здравоохранения.

Умерших от коронавируса людей гораздо меньше, нежели в сравнении с опубликованными цифрами. Зараженных, напротив, скорее всего, больше. Об этом заявил в интервью СПбГУ профессор Рауль Гайнетдинов.

По мнению профессора, умирают в основном люди с большим количеством различных сопутствующих заболеваний, и медикам не всегда удается точно установить, стал ли причиной смерти именно коронавирус. Диспропорции порождают крупные цифры, которые пугают людей. Гайнетдинов привел пример с Америкой, где поначалу прогнозировали миллионы скончавшихся, а спустя время – не более 60 тысяч. Такая цифра в США – норма для гриппа в год, отметил профессор и подчеркнул, что в диспропорции большую роль сыграла Всемирная организация здравоохранения.

Лично я как ученый был разозлен некоторыми их заявлениями: например, что смертность от COVID-19 гораздо выше, чем от гриппа. Как они могут это заявлять, когда никто не знает, сколько людей заболело реально? Это они сказали еще тогда, когда эпидемия наблюдалась только в Китае, и после этого началась паника. Получается, паника возникла из-за цифр, взятых "из воздуха". Нужны реальные цифры, чтобы бояться этой инфекции. Рауль Гайнетдинов, профессор.

Кроме того, Гайнетдинов отметил возможную связь между количеством смертей и наличием у людей прививки БЦЖ (вакцина бациллы Кальметта-Герена). В странах, где такая вакцинация давно отменена, гораздо больше зараженных. Между невакцинированной Италией и вакцинированной Россией разница в количестве смертей более чем в 300 раз. Рост заболеваемости в России, которая находится, по словам профессора, в разгаре эпидемии, идет линейно, тогда как в Италии – экспонцениально.

Если брать официальные данные на сегодня, у нас смертность чуть больше одного случая на миллион, в Италии — 358 на миллион, в США — где-то 80 на миллион. Рауль Гайнетдинов, профессор.

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