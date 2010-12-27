В день ВМФ петербуржцы смогут проехать по ЗСД бесплатно

День ВМФ в Петербурге отметят 28 июля.

В День Военно-морского флота (28 июля) с 10:00 до 14:00 ЗСД будет открыт для всех. Об этом сообщила городская администрация.

Проезд будет бесплатным в эти часы, так как в Петербурге будут разводить мосты для парада военных кораблей. В прошлом году также все жители и гости города могли бесплатно проехать по ЗСД в день ВМФ, когда были разведены Дворцовый, Троицкий и Благовещенский мосты.

В этом году праздник начнется в 10:00 у крейсера "Аврора, в 13:00 состоится концерт и день завершится салютом в 22:30. Точная программа празднования станет известна незадолго до назначенной даты.

Фото: Piter.TV