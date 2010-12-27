Ездить на пригородных электричках с "Подорожником" можно будет только после покупки билета

До Нового Года "Подорожник" заработает и в электричках, но только в роли электронного кошелька

Со следующей недели жители Петербурга и Ленинградской области смогут оплачивать проезд на электричках карточкой "Подорожник", сообщила 5 декабря АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания".

Компания уверена, что нововведение облегчит жизнь граждан, но в чем именно пока не известно, так как существенных изменений с введением "Подорожника" не будет. Автоматическая система списания денег – не возможна из-за различающихся цен на проезд.

В случае с пригородными электричками пассажирам нужно для начала заранее прийти в кассу и купить билет, который теперь записывается на электронную карту. Только после этой процедуры пассажиры попадут на пирон. Также билеты можно приобрести через терминал.

Нововведение позволит сэкономить бумагу для печати белетов и время тем, кто приобретет сразу абонемент. Далее в планах службы ввести единый проездной для транспорта в двух регионах.