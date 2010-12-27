Петербуржцев научат управлять бессознательным и менять реальность

Аркадий Бондарь расскажет о том, как развивать психологическую чуткость и управлять реальностью при помощи сознания.

В рамках городского образовательного проекта iD Club от строительной компании Euroinvest Development пройдет лекция "Работа с собственными ресурсами для достижения результата". Мастер-класс проводит Аркадий Бондарь, сооснователь Института стратегических коммуникаций.



Мероприятие запланировано на 19 февраля. Участие — бесплатное, но количество мест ограничено. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте idmurino.ru/idclub/ по промокоду #IDPITERTV и вступить в группу проекта https://vk.com/idmurino_ru. Среди зарегистрировавшихся 18 февраля в 20:00 в прямом эфире в группе Вконтакте разыграют 10 билетов.

Наши результаты - это следствие реализации наших способностей, наших умений. Наши трудности, наши проблемы – это следствие нашей неспособности получить доступ к ресурсам и найти способ решения подчеркивает Аркадий Бондарь

Ведущий объяснит, какие потенциальные ресурсы существуют у человеческой психики, сознания и в бессознательном состоянии. Профессионал поможет разобраться с тем, как использовать и развивать имеющиеся преимущества, которыми личность владеет с момента рождения, научит управлять собой, отношениям с миром и "собственной реальностью", а также предоставит реальные примеры и способы решения наиболее частых встречаемых проблем.

Piter.tv опубликует лекцию на сайте в разделе "Наши трансляции". Посмотреть видео можно будет онлайн по этой ссылке.

Примечание:

iD Club - городской образовательный проект компании Euroinvest Development, которая реализует ЖК ID Мурино, для клиентов, партнеров и неравнодушных горожан.