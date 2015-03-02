Продуктовый минимум в Петербурге вырос до 8,8 тыс. рублей

Сладкий перец подскочил в цене на 16%, а апельсины подешевели на 10%.

В феврале 2026 года стоимость минимального набора продуктов питания в Петербурге составила 8,8 тысячи рублей, сообщает Петростат. Это на 0,2% выше январского показателя. Основной вклад в подорожание внесли овощи и фрукты — цены на эту категорию выросли на 2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Лидером роста стал сладкий перец — его цена подскочила на 16,2%. Также значительно прибавили в цене виноград (+8,3%), морковь (+5,9%) и помидоры (+2,7%). При этом некоторые продукты в феврале подешевели. Больше всего снизились цены на апельсины — на 10%. Также стали доступнее лук (–5,4%) и свекла (–3,6%).

Эксперты отмечают, что сезонные колебания цен на овощи и фрукты характерны для этого периода. Однако рост стоимости минимального продуктового набора фиксируется уже второй месяц подряд: в январе он составлял 8,78 тысячи рублей, а в декабре 2025 года — 8,75 тысячи рублей.

Таким образом, несмотря на удешевление отдельных позиций, общая стоимость продуктовой корзины продолжает расти, чему способствует сезонный рост цен на овощи и фрукты.

Фото: Piter.TV