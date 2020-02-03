Привлечение средств дольщиков для строительства на участке с обременением во Всеволожске стало поводом для уголовного дела

Уголовное дело возбуждено против застройщика, привлекавшего деньги дольщиков в обход закона.

1 июля Всеволожская городская прокуратура сообщила о направлении в следственные органы материалов проверки исполнения требований законодательства в области долевого строительства. Согласно этим материалам, во Всеволожске компания-застройщик нарушила федеральный закон № 214, что явилось основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ - привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований закона РФ об участии в долевом строительстве в особо крупном размере.

Фигурантом уголовного дела является ООО "4Д Констракшн", по версии прокуратуры привлекавшая средства дольщиков для строительства ЖК "Дом на Коралловской" на участке с обременением, что является основанием для запрета на любое строительство. Дом №1 на улице Коралловской во Всеволожске, между тем, по словам гендиректора и собственника ООО "4Д Констракшн" Даниила Глотова, уже достроен и готовится к вводу в эксплуатацию. Все обременения с участка сняты, в ближайшее время в дом въедут дольщики.

Piter.TV будет следить за развитием ситуации.

Ранее прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело в отношении застройщика ЖК "Светлый мир "Тихая гавань…".

Фото: коралловская.рф