Присяжные: "Водитель, намеренно сбивший 4 человек в Ломоносове, заслуживает снисхождения"

В ходе происшествия один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести.

В Санкт-Петербургском городском суде состоялся вердикт по уголовному дела в отношении Яна А., который в прошлом году намеренно сбил четырех человек в городе Ломоносове. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Коллегия присяжных признала господина А. виновным в том, что 10 июня 2018 года, он, находясь у дома 15 по ул.Красноармейской в г.Ломоносове, управляя автомобилем "ГАЗ", будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно, с целью причинения смерти 4 гражданам, совершил на них наезд. Один человек скончался, трое получили различные травмы. Замысел мужчины не был доведен до конца по независящим обстоятельствам.

Однако, коллегия признала Яна А. заслуживающим снисхождения голосами 4 к 4.

В феврале суд присяжных в Петербурге оправдал подозреваемого в заказе убийства тети.

Фото: Piter.tv