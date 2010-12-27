Приставы Невского района заставили завод выплатить зарплату 44 сотрудникам

Судебные приставы принудительно списали долги по зарплате с ОАО "Энергомеханический завод". В отношении предприятия было заведено 44 исполнительных производства.

ОАО "Энергомеханический завод" задолжало своим сотрудника зарплату. В отношении предприятия судебные приставы Левобережного ОСП Невского района завели 44 исполнительных производства. Общая сумма долгов по заработной плате составила 2,3 миллиона рублей.

Сотрудник УФССП обратил взыскание на счета организации. Однако там не было необходимой стужбы для погашения задолженности. Чтобы как-то вдохновить завод на оплату долгов, приставы арестовали офисную технику. После истечения определенного срока ее бы продали в счет зарплаты сотрудников. Кроме того, на принадлежащие фирме грузовики наложили запрет регистрационных действий.

Ограничения помогли. Вскоре завод нашел деньги для погашения задолженности, сообщает пресс-служба судебных приставов.