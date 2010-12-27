В Петербурге суд приговорил Гречина за ложную информацию о совершении теракта

В Петербурге осужден мужчина за умышленные ложные сведения о "теракте".

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении Александра Гречина, который обвиняется в совершении преступления

Судом доказано, что Гречин, находясь в ТРК "Сити Молл", умышленно сообщал ложную информацию о готовящемся акте терроризма в метрополитене. Известно, что он позвонил в "112". Понимая, что сведения не соответствуют действительности, он сообщил оператору о том, что если ему через час не передадут 1 000 000 долларов, то через семь с половиной часов на одной из станций петербургского метро произойдет взрыв.

Подсудимый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Суд назначил Гречину, ранее судимому, наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима.

Фото: "ВК" - "Служба 112"