Пригожин заявил, что в 2024 году пойдет на выборы президента Украины

Основатель ЧВК "Вагнер" рассказал о политических амбициях.

Основательроссийской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что в следующем году будет баллотироваться на пост главы государства, но не в РФ, а те, что запланированы в 2024 году на территории Украины. Соответствующее обращение политика опубликовано в Telegram-канале "Оркестр Вагнера".

Я принял решение в 2024 году баллотироваться в президенты - в президенты Украины. Буду конкурировать на этом посту с Порошенко и Зеленским. Если выиграю выборы, то тогда будет все хорошо. Снаряды будут не нужны. Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнер"

Пригожин: Населенный пункт Дубово-Василевка перешел под контроль российских сил.

ФотоОркестр Вагнера | Wagner