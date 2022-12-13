В ЧВК "Вагнер" рассказали, какие преступления обычно совершают те, кто "не сдержался".

Основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал журналистам о том, что после окончания контракта и работы в зоне специальной военной операции в общей сложности было помиловано свыше пяти тысяч бывших заключенных граждан страны. Эксперт пояснил, что лица, которые совершили повторное преступление в течение месяца, после этого помилования, составляет всего 0,31. Этот уровень примерно в 10-20 раз меньше, чем в России фиксировались стандартные показатели до начала СВО.

В настоящий момент закончило контракт с ЧВК Вагнер и вышло на свободу по помилованию более 5 тыс. человек. Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнер"

Евгений Пригожин пояснил, что те, кто лица, которые совершает преступления, а большинстве случаев речь идет о нанесении увечьев различной степени тяжести. Эти действия совершаются в отношении граждан, которые выступают против задач СВО и "впрягаются" за киевский режим.

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