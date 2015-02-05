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Пригожин просит Генпрокуратуру проверить губернатора Петербурга по статье о госизмене
Сегодня, 15:25
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Пригожин просит Генпрокуратуру проверить губернатора Петербурга по статье о госизмене

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Глава холдинга "Конкорд" и организатор ЧВК "Вагнер"направил заявление не только в  Генпрокуратуру, но и в департамент военной контрразведки.

Глава холдинга "Конкорд" и организатор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин попросил сотрудников Генеральной прокуратуры РФ проверить губернатора Петербурга Александра Беглова на тяжкое уголовное правонарушение. Об этом стало известно от пресс-службы Пригожина сегодня, 13 ноября. 

По версии Пригожина, Беглова нужно проверить по статье 275 УК РФ (Государственная измена). Он направил заявление не только в  Генпрокуратуру, но и в департамент военной контрразведки.

Детали заявления не стали разглашать. Подробности уточняются. 

Ранее на Piter.tv: бизнесмена Пригожина возмутила система питания в школах Петербурга.

Фото: Pxhere

Теги: беглов, генпрокуратура, госизмена, пригожин, проверить беглова
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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