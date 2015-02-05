Пригожин просит Генпрокуратуру проверить губернатора Петербурга по статье о госизмене

Глава холдинга "Конкорд" и организатор ЧВК "Вагнер"направил заявление не только в Генпрокуратуру, но и в департамент военной контрразведки.

Глава холдинга "Конкорд" и организатор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин попросил сотрудников Генеральной прокуратуры РФ проверить губернатора Петербурга Александра Беглова на тяжкое уголовное правонарушение. Об этом стало известно от пресс-службы Пригожина сегодня, 13 ноября.

По версии Пригожина, Беглова нужно проверить по статье 275 УК РФ (Государственная измена). Он направил заявление не только в Генпрокуратуру, но и в департамент военной контрразведки.

Детали заявления не стали разглашать. Подробности уточняются.

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Фото: Pxhere