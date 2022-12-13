Пригожин: Населенный пункт Дубово-Василевка перешел под контроль российских сил

В ЧВК "Вагнер" рассказали о взятии под контроль данного населенного пункта в ДНР.

Село Дубово-Василевка, расположенное в северо-западном направлении от города Артемовска (украинское название - Бахмут), перешло под контроль российских представителей. Соответствующее заявление журналистам сделал основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

Дубово-Василевка полностью под контролем ЧВК "Вагнер". На окраинах идут бои. Вся территория населенного пункта под нами. Евгений Пригожин, глава ЧВК "Вагнер"

Напомним, что город Артемовск расположен на подконтрольной киевскому режиму части Донецкой народной республики, к северу от крупного населенного пункта - Горловки. Речь идет о важном транспортном узле, через который ВСУ поставляют на Донбасс боеприпасы, технику и продовольствие для солдат. Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин говорил общественности о том, что ситуация в Артемовске для военных Киева складывается критическая. Однако главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение там оборонительной операции.

Пригожин сообщил, что Артемовск фактически окружен российскими силами.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ