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Суд в Петербурге вынес приговор мужчине за нападение на сотрудницу полиции
Сегодня, 12:39
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Суд в Петербурге вынес приговор мужчине за нападение на сотрудницу полиции

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Инспектор отдела по вопросам миграции УМВД Центрального района получила травму мягких тканей запястья.

В четверг, 12 января, петербургский суд вынес вердикт по делу Мансура Абдылхаисиева, который обвиняется в применении силы в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщила бъединенная пресс-служба судов Северной столицы.

По версии следствия, в августе 2020 года мужчина нанёс несколько ударов инспектору отдела по вопросам миграции УМВД Центрального района у дома №2 по Конюшенной площади. Также обвиняемый схватил полицейскую за запястье. Женщина получила отек мягких тканей руки.

Свою вину мужчина Абдылхаисиев признавать отказался. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 1 год.

Ранее мы сообщили о том, что 22-летний мигрант подозревается в изнасиловании соотечественницы на улице Смолячкова.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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