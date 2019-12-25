Рассматривается вариант с утечкой кислорода из баллона.

Причиной пожара в челябинской больнице мог стать аварийный режим работы оборудования. Об этом журналистам ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах. Эксперт напомнил, что утром 31 октября в кислородной будке рядом с "ковидным" госпиталем произошел взрыв.

По предварительным данным, к пожару привел аварийный режим работы электрооборудования. В числе версий - утечка кислорода из баллона вследствие неправильного монтажа источник ТАСС

Глава ГУ МЧС по региону Павел Екимов рассказал, что разгерметизация кислородного баллона привела к выбросу пламени, а не взрыву. По его словам, к моменту прибытия пожарных горела пристройка к зданию с размером 2х2 метра. Огонь распространился и усилился, из-за чего пострадало здание больницы и соседний жилой дом.

Минздрав России опроверг сообщения о гибели пациентов после ЧП в больнице Челябинска.

Фото: Видео: TG / Лентач, 112, Раньше всех. Ну почти