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Причиной пожара в челябинской больнице мог стать аварийный режим работы оборудования
Сегодня, 14:31
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lesjasap

Причиной пожара в челябинской больнице мог стать аварийный режим работы оборудования

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Рассматривается вариант с утечкой кислорода из баллона.

Причиной пожара в челябинской больнице мог стать аварийный режим работы оборудования. Об этом журналистам ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах. Эксперт напомнил, что утром 31 октября в кислородной будке рядом с "ковидным" госпиталем произошел взрыв.

По предварительным данным, к пожару привел аварийный режим работы электрооборудования. В числе версий - утечка кислорода из баллона вследствие неправильного монтажа

источник ТАСС

Глава ГУ МЧС по региону Павел Екимов рассказал, что разгерметизация кислородного баллона привела к выбросу пламени, а не взрыву. По его словам, к моменту прибытия пожарных горела пристройка к зданию с размером 2х2 метра. Огонь распространился и усилился, из-за чего пострадало здание больницы и соседний жилой дом.

Минздрав России опроверг сообщения о гибели пациентов после ЧП в больнице Челябинска.

 

Фото: Видео: TG / Лентач, 112, Раньше всех. Ну почти

Теги: аварийный режим работы, взрыв, челябинск
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России,

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