Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Мировые новости
Сегодня, 22:05
0
TretyakovaS
80
Код вставки плеера

При взрыве в жилом доме в Донецке пострадали пять человек, в том числе дети

0
 
 

В четверг, 26 октября в одном из жилых домов в Донецке прогремел взрыв. Пострадали пять человек.

В четверг, 26 октября в одном из жилых домов в Донецке прогремел взрыв. Об этом пишет "Росбалт".

В результате ЧП пострадали пять человек. Из них - двое детей восемь и четыре с половиной года, рассказали в Минздрав.

Также среди пострадавших 17-летняя девушка, которая получила ожог 98% тела. Ее госпитализировали, будет проведена операция.

Ранее стало известно, что взрыв раздался во второй половине дня. Точная причина произошедшего пока неизвестна. По предварительной версии, в доме произошел взрыв бытового газа.  

Теги: взрыв в донецке , мировые новости , новости донецка
Категории: Мировые новости

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5