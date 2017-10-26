В четверг, 26 октября в одном из жилых домов в Донецке прогремел взрыв. Об этом пишет "Росбалт".
В результате ЧП пострадали пять человек. Из них - двое детей восемь и четыре с половиной года, рассказали в Минздрав.
Также среди пострадавших 17-летняя девушка, которая получила ожог 98% тела. Ее госпитализировали, будет проведена операция.
Ранее стало известно, что взрыв раздался во второй половине дня. Точная причина произошедшего пока неизвестна. По предварительной версии, в доме произошел взрыв бытового газа.
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При взрыве в жилом доме в Донецке пострадали пять человек, в том числе дети
В четверг, 26 октября в одном из жилых домов в Донецке прогремел взрыв. Пострадали пять человек.
В четверг, 26 октября в одном из жилых домов в Донецке прогремел взрыв. Об этом пишет "Росбалт".