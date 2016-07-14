При стрельбе в Атланте погиб один человек

При стрельбе в американском городе Атланта (штат Джорджия) погиб один человек, еще двое были госпитализированы. Об этом журналистам сообщили местные правоохранительные органы. Ранее в СМИ заявляли о трех пострадавших на месте инцидента. В настоящее время данных о состоянии здоровья раненых нет.
Подозреваемая была обнаружена в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта и задержана без происшествий.
пост полиции в соцсетях
Полицейские уточнили, что у фигурантки расследования изъято оружие (пистолет), из которого ранее был открыт огонь. Нападение считается неслучайным.
Мужчина выстрелил из газового пистолета в лицо третьеклассника на Стасовой.
Фото и видео: NBC News
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