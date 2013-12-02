Условия участия вуза в программе – не менее трех четвертей участников программы должны быть трудоустроены.

Президентская академия поможет безработным петербуржцам с трудоустройством. Об этом 21 марта рассказали в пресс-службе правительства Северной столицы. Отмечается, что программа по повышению квалификации и переобучения горожан в поисках работы будет проводиться как часть федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография".

Предполагается, что за 2021 год во всех кампусах академии, включая Северо-Западный институт управления, соответствующее обучение пройдут более 56 тысяч человек. Планируется, что среди них появятся матери в декрете, многодетные родители и граждане предпенсионного возраста. Условия участия вуза в программе – не менее трех четвертей участников программы должны быть трудоустроены.

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Фото: Piter.tv