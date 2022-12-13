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Президент Украины Зеленский заявил о длившемся час телефонном разговоре с Си Цзиньпином

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Глава Украины оценил свое общение с Си Цзиньпином.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином длился час, на мероприятии обсуждался комплекс актуальных вопросов как по двусторонней, так и актуальной международной повестке. Глава государства добавил в видеообращении к нации о том, что между Киевом и Пекином поднимались темы по укреплению партнерства, так как раньше КНР считался украинским экономическим партнером "под номером один". Политик рассчитывает, что проведенный разговор даст мощный импульс для возвращения, а также развития показателей по товарообороту на всех уровнях.

Во время часового общения обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений. Отдельное внимание уделили путям возможного взаимодействия с целью установления справедливого и устойчивого мира для Украины.

Владимир Зеленский в соцсетях

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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України 

Теги: владимир зеленский, китай, мирный план, си цзиньпин, телефонный разговор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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