Глава страны дал обещание перед мусульманами-военнослужащими Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал возвращение Крыма под контроль киевского режима безальтернативным вариантом не только для Украины, но и всего мира. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления перед представителями местного дипломатического корпуса и Меджлиса крымскотатарского народа (запрещен на территории России в связи с признанием его Минюстом экстремистской и террористической организацией). Политик вышел с речью во время ифтара — вечернего приема пищи у мусульман в Рамадан. В мероприятии также приняли участие мусульмане-военнослужащие. По мнению лидера страны, "это нужно", говоря о возвращении Крыма в состав Украины.

...Для порядка в мире, основанном на конвенциях и уставе ООН. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что Кремль и МИД считают вопрос территориальной принадлежности полуострова закрытым, поэтому российское руководство исключает возможность возвращения региона под контроль украинских властей. Президент Владимир Путин дал обещание использовать "все средства" для защиты территории и граждан страны. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев публично упоминал о том, что попытки киевского режима отвоевать Крым станут основанием для применения всех средств защиты, включая "предусмотренные основами доктрины ядерного сдерживания".

Украинский политолог рассказал о фатальной ошибке Зеленского.

Офіс Президента України