Президент США Байден оговорился во время выступления в поддержку закона об абортах

Лидер Белого дома извинился перед аудиторией непонятно за что.

Американский президент Джо Байден оговорился во время выступления в поддержку закона об абортах. Глава государства принял участие в поддержку местного общественного движения Restore Roe. Политик завершил речь неуместной фразой, которой он попросил прощения у собравшихся на мероприятии. Также лидер Белого дома не смог выговорить фамилию доктора, перепутал беременность с президентством.

Благослови вас Господь, и да защитит он нашу правду… спасибо, извините меня. Джо Байден, президент США

Напомним, что президент США регулярно попадает в неловкие ситуации и тем самым вызывает опасения за свое ментальное и психическое здоровье. Днем ранее он на несколько секунд "завис" из-за внезапного вопроса корреспондента.

Байден считает, что в Иране будут долго продолжаться протесты.

Фото и видео: YouTube / EWTN