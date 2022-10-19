Президент США Байден оговорился во время выступления в поддержку закона об абортах

Американский президент Джо Байден оговорился во время выступления в поддержку закона об абортах. Глава государства принял участие в поддержку местного общественного движения Restore Roe. Политик завершил речь неуместной фразой, которой он попросил прощения у собравшихся на мероприятии. Также лидер Белого дома не смог выговорить фамилию доктора, перепутал беременность с президентством.
Благослови вас Господь, и да защитит он нашу правду… спасибо, извините меня.
Джо Байден, президент США
Напомним, что президент США регулярно попадает в неловкие ситуации и тем самым вызывает опасения за свое ментальное и психическое здоровье. Днем ранее он на несколько секунд "завис" из-за внезапного вопроса корреспондента.
Байден считает, что в Иране будут долго продолжаться протесты.
Фото и видео: YouTube / EWTN
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