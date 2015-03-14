Путин поручил РЖД обеспечить завершение проектирования ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Президент РФ дал соответствующее распоряжение в ходе совещания с членами кабинета министров.

Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил кабинету министров совместно с ОАО "Российские железные дороги" обеспечить принятие необходимых решений для завершения проектирования всех этапов строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Начало строительных работ запланировано на первую половину осени текущего года.

Заместитель председателя правительства Виталий Савельев проинформировал, что на данный момент завершены все основные финансовые и организационные мероприятия по реализации проекта. Также подписано соглашение о привлечении внебюджетных инвестиционных средств и документ об участии регионов в формировании акционерного капитала проекта.

Концессионером заключён договор с генеральным подрядчиком строительства инфраструктуры высокоскоростной магистрали – ОАО "Российские железные дороги". На текущий момент завершён организационный этап, проект полностью структурирован и обеспечен всем необходимым финансированием, включая как бюджетные, так и частные инвестиционные ресурсы.

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Фото: Telegram / Телеграмма РЖД