Президент Польши заявил, что не хотел бы "войны с Россией"

Анджей Дуда поговорил с Вованом и Лексусом, которые представились польскому лидеру "Эмманюэлем Макроном".

Польский президент заявил, что не хотел бы "войны с Россией". Соответствующей информацией глава государства поделился с французским президентом Эмманюэлем Макроном в первые часы после падения ракеты на территории Люблинского воеводства. На самом деле "роль" иностранного политика исполнили российские пранкеры Вован и Лексус. Отрывок из нового интервью Владимир Кузнецов и Алексей Столяров показали в выпуске шоу "ВиЛ". В опубликованном во вторник в социальных сетях блогеров "Макрон" интересуется у польского коллеги, связывает ли Варшава позицию киевского режима с постоянными запросами президента Владимира Зеленского по новым поставкам западных вооружений.

Поверь мне, я крайне осторожен. Я не обвиняю русских, <...> Эмманюэль, думаете, мне война с Россией нужна? Нет. Поверьте, я этого не хочу. Я не хочу войны с Россией, и я крайне осторожен, поверьте. Крайне осторожен. Анджей Дуда, президент Польши

Напомним, что вечером 15 ноября в населенном пункте Пшеводув, расположенном на востоке Польши на государственной границе с Украиной, упала ракета. Жертвой трагедии стали двое мирных жителей. Предположительно, ракета являлась средством украинской противовоздушной системы.

Анджей Дуда призвал польский бизнес "отважно" начать восстановление Украины.

Фото и видео: Рутуб (шоу "ВиЛ")