Президент НОСТРОЯ предложил создать Каталог отечественных материалов и оборудования для строительства

Большинство компаний используют отечественные материалы.

Национальное объединение строителей предложило создать Каталог отечественных строительных материалов, оборудования, машин и механизмов. Он будет полезен для госзаказчиков, подрядчиков и компаний, которые занимаются коммерческим строительством. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Над каталогом будет трудиться рабочая группа в составе, утвержденном Минстроем. Согласно опросу, который провел НОСТРОЙ, 62% строительных организаций пользуются только теми материалами, чье производство локализовано только в России. Такой вариант выбрали 415 респондентов из 668. 38% отметили, что все же пользуются импортными материалами и оборудованием.

Отмечается, что за последние годы количество зарубежных материалов, которые используются в строительной отрасли, заметно снизилось. На это влияет повышение качества материалов от отечественных производителей и рост цен.

Фото: Piter.tv