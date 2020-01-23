Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал виновных в украинском кризисе.

Президент Мексики обвинил Запад в усугублении конфликта на Украине. Соответствующее заявление Андрес Мануэль Лопес Обрадор сделал в ходе выступления перед народом страны на площади перед Национальным дворцом. По словам латиноамериканского политика, группы влияния, производители оружия, страны НАТО и мировые державы, которые ищут в украинском кризисе выгоду и способ для удовлетворения собственных интересов, лишь усугубляют региональную проблему и причиняют большие страдания как его жертвам, так и населению всей планеты.

И однажды допустив эту ошибку, вместо того, чтобы исправить, они предпочитают ее усугубить… Так зародилась война России и Украины. Последующие принятые санкции и массовые поставки оружия в атакованную страну способствовали противостоянию. Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексики

Эксперт уверен в том, что ООН и ведущие державы пренебрегли своей обязанностью содействовать мирному диалогу, так как в этом направлении ничего не было реализовано. По мнению лидера Мексики, мировые державы служат своей гегемонии. Андрес Мануэль Лопес Обрадор считает, что украинский кризис как и многие другие вдохновляется интересами военной промышленности.

Блинкен заявил о возможном лидерстве США и Мексики в производстве электромобилей.

Фото и видео: YouTube / Andrés Manuel López Obrador