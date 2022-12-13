Президент Дуда вручил Зеленскому высшую награду Польши

Глава Украины начал рабочие встречи в Варшаве.

Польский президент Анджей Дуда во время официального визита украинского президента Владимира Зеленского в Варшаву вручил иностранному гостю высшую награду республики — орден "Белого орла". Соответствующую информацию распространили местные телеканалы. В СМИ пояснили, что данная награда появилась в 1705 году, а с 1831 года он попал в перечень государственных наград Российской империи. В 1992 году орден восстановили как высшую государственную награду Польши. После восстановления статуса первыми награжденными стали король Швеции Карл XVI Густав и папа римский Иоанн Павел II.

Напомним, что днем 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский приехал в Польшу. Это первый с начала проведения Россией специальной военной операции (с 24 февраля 2022 года) рабочий визит политика в соседнее государство, ранее он совершал только транзитные поездки по Польше. Известно, что темами переговоров для двух сторон станут военная помощь Украине, восстановление страны после завершения боевых действий, путь евроинтеграции Киева в состав ЕС и НАТО.

Зеленский пообещал, что скоро между Украиной и Польшей не будет никаких границ.

Фото и видео: YouTube / in time Ukraine LIVE