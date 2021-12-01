Президент Белоруссии Лукашенко: Украина предложила России спасти Крым от НАТО в 2014 году

Александр Лукашенко считает, что в 2014 году НАТО хотела взять Крым под свой контроль.

Украинские военные сами попросили Россию взять Крым под свой контроль в 2014 году. Об этом в интервью "РИА Новости" сказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, военные из Украины сказали об этом российским военным во время одной из неформальных встреч.

Молодцы, конечно, украинцы. Они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если вы не предпримите определенные действия. Он не будет и украинским. А чей? НАТОвским. Александр Лукашенко.

Президент утверждает, что 7 лет назад НАТО была заточена на Крым. По данным Лукашенко, информация об этом дошла до Владимира Путина.

Ранее Лукашенко заявил о поддержке России в случае агрессии Украины.

Видео: Telegram / РИА Новости