Президент Аргентины объявил нерабочий день после покушения на вице-президента

Альберто Фернандес решил поддержать Кристину Фернандес де Киршнер после того, как чиновницу попытались убить.

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил пятницу 2 сентября выходным днем в латиноамериканской республике. Такое решение глава государства принял в качестве меры поддержки местного вице-президента страны Кристины Фернандес де Киршнер. На женщину накануне было совершено нападение. Мужчина с оружием в руках выстрелил в чиновницу, однако по неизвестной причине, пистолет не сработал, хотя в нем находилось пять патронов,

Решил объявить завтрашний день национальным выходным, чтобы в мире и гармонии народ Аргентины мог высказаться в защиту жизни и демократии и выразить солидарность с нашим вице-президентом. Альберто Фернандес президент Аргентины

Глава государства призвал все политические силы Аргентины осудить покушение на Фернандес де Киршнер. Политик считает, что нельзя больше терять время, поэтому следует как можно быстрее искоренить в стране насилие и ненависть из речей политиков и СМИ, жизни граждан.Фернандес потребовал от органов правосудия быстрее установить ответственных за совершенное преступление.

Президент Аргентины заявил о попытке убийства Кристины Фернандес де Киршнер.

Фото и видео: YouTube / Alberto Fernández