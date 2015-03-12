Преступления немецко-фашистских захватчиков в годы ВОВ на территории ДНР признаны судом геноцидом

Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры РФ.

Преступления немецко-фашистских захватчиков, совершенные на территории современной Донецкой Народной Республики в годы Великой Отечественной войны, признаны судебной инстанцией геноцидом народов Советского Союза. Соответствующее заявление сделали Следственный комитет России и Генеральная прокуратура страны. Известно, что в материал уголовного дела вошли доказательства, собранные в рамках расследования о фактах целенаправленного массового уничтожения мирного населения и военнослужащих на оккупированной земле СССР.

Специалисты провели анализ архивных материалов о злодеяниях фашистов на территории бывшей Сталинской области. В результате удалось доподлинно установить обстоятельства уничтожения граждан, разграбления и разрушения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также местных культурных, лечебных и образовательных учреждений. Следователи объяснили, что пособники Берлина планировали завладеть недрами и промышленностью региона. Созданное горно-металлургическое общество должно было наладить добычу угля в шахтах, укрепив экономическое положение немецкого вермахта и ослабив производственные мощности СССР.

Однако попытки захватчиков запустить эту работу были сорваны благодаря активной диверсионной деятельности советских рабочих, которые ценой собственной жизни препятствовали реализации фашистских планов. пресс-служба СК РФ

Официальный пресс-секретарь СК РФ Светлана Петренко добавила, что немцы с первых дней оккупации ДНР публично расстреливали ни в чем не повинных людей. В районе завода имени Ильича в городе Мариуполе ради устрашения гражданского населения на глазах у общественности были расстреляны и повешены 71 человек. Один из очевидцев трагедии отметил, что иностранные оккупанты не щадили ни стариков, ни женщин, ни детей. Тела убитых мирных граждан замуровывались в шахтах и карьерах производственных объектов. Во время обнаружения останков следователи установили, что некоторые люди помещались туда живыми и погибали в страшных мучениях. Также немцы применяли тактику "выжженной земли". Таким образом оказались полностью уничтожены сёла Юрьевка, Голая Долина, Карповка, Дмитриевка и другие населенные пункты. Покидая город Сталино, ставший впоследствии Донецком, фашисты заживо сожгли в подвале свыше сотни жителей дома профессуры Индустриального института. Среди погибших оказались семьи преподавателей и научных сотрудников учебного заведения.

Суд признал геноцидом преступления нацистов в годы ВОВ на территории Республики Адыгеи.

Фото и видео: Telegram / Генпрокуратура России