Пресс-секретарь президента Украины: Россия задерживает переговоры в "нормандском формате"

Сергей никифоров рассказал о различиях в позиции РФ и Киева в вопросе переговоров по Донбассу.

Пресс-секретарь президента Украины заявил о том, что Россия задерживает переговоры в "нормандском формате". Такое заявление в видеокомментарии сделал Сергей Никифоров, опубликовав пост в Telegram-канале главы администрации страны. Чиновник уточнил, что Киев не соглашается с позицией Москвы в вопросе необходимости определения результатов переговоров по Донбассу до начала переговоров лидеров "нормандской четверки". Этот процесс спикер назвал угрозой самим переговорам.

Мы считаем, что суть переговоров - получение результатов. Если российская сторона настаивает, что итог должен быть известен до начала переговоров, то это ставит под сомнение сам переговорный процесс. Сергей Никифоров, пресс-секретарь Владимира Зеленского

Своим комментарием Никифоров оценил заявление главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана, который ранее предлагал провести встречу глав МИД "четверки" 11 ноября. Позже Сергей Лавров пояснил, что этого обсуждения не будет, так как России для начала нужно понять, каким будет продукт подобной встречи и ее результат. Сергей Никифоров подчеркнул, что сам "нормандский формат" является единственной и безальтернативной площадкой для обсуждения урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, хотя сейчас время и уровень переговоров остаются под вопросом.

В Киеве назвали условие для встречи Зеленского и Путина.

Фото и видео: Telegram / Офис Президента Украины