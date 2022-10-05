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Пресс-секретарь Пентагона поддержал трансгендеров в армии США

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Патрик Райдер заметил, что не может высказываться о законотворчестве.

Пресс-секретарь Пентагона поддержал трансгендеров в армии США. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Один из корреспондентов решил уточнить у чиновника о том, требуется ли законодательству страны установить норму, позволяющую трансгендерам проходить военную службу.

Что бы я сказал, служащий в минобороны: если на вас форма и вы рядом со мной, и мы будем сражаться - мы будем сражаться вместе, вы - из моей команды, я - из вашей команды.

Патрик Райдер, генерал ВВС США

Патрик Райдер добавил, что не может высказываться по теме законотворчества. Тогда американский журналист предложил пресс-секретарю военного ведомства обратиться к тем трансгендерам, кто не уверен в своем будущем в рядах в Вооруженных сил США.

В Пентагоне пристально следят за использованием своего оружия Украиной.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

Теги: ввс сша, генерал, патрик райдер, пентагон, трансгендеры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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