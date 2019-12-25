Пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер вступила в спор с журналистом о рецессии в США

Журналист из СШа предположил, что чиновники в Белом доме "переобуваются" из-за проблем в экономике.

Пресс-секретарь американского президента Джо Байдена Карин Жан-Пьер вступила в спор с местным журналистом о рецессии в США. Фрагмент с речью чиновницы опубликован в социальных сетях от аккаунта RNC Research. В рамках проведения в Вашингтоне регулярного брифинга с прессой корреспондент решил процитировать руководителя Национального экономического совета Брайана Диза, который говорил в 2008 году о том, что два квартала отрицательного роста ВВП следует считать точным описанием экономического спада. Однако 26 июля 2022 года этот же чиновник заявил, что такая ситуация не является техническим определением рецессии. Представитель СМИ попросил у пресс-секретаря Белого дома объяснить возникшее противоречие.

Если дела идут настолько великолепно, тогда почему официальные представители Белого дома пытаются дать новое определение рецессии? журналист пула Белого дома

Журналист полагает, что официальные представители Белого дома на текущий момент пытаются убедить СМИ в том, что в США не происходит рецессия.

Потому что это не определение. <…> Есть много факторов, экономических факторов и индикаторов, которые следует учитывать. А я скажу, что хрестоматийное определение рецессии — не два отрицательных квартала по ВВП. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

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Фото и видео: Белый дом